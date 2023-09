Seit 70 Jahren verheiratet: Ernst und Helen Fischli aus Netstal feiern ihre «Gnadenhochzeit» 

70 Jahre verheiratet zu sein, das ist in der heutigen Zeit wohl für die meisten unvorstellbar. Nicht aber für Ernst und Helen Fischli-Herburger. Das Ehepaar aus Netstal gab sich am 9. Mai 1953 auf dem Zivilstandsamt in Ennenda das Ja-Wort. «Eine kirchliche Hochzeit lag damals aus finanziellen Gründen nicht drin», erzählt Helen Fischli lachend. Kein Grund für das Paar, die nächsten 70 Jahre nicht gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Doch was ist das Geheimrezept für eine so lange und glückliche Ehe? «Sich stürmischen Zeiten entgegenstemmen, respektvoll miteinander umgehen, Vertrauen ineinander haben und stets einen lieben Umgang mit dem Partner pflegen», sagen Ernst und Helen Fischli.