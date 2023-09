Die erstaunliche Reise einer englischen Kirche nach Roveredo

Eine Kirche, die man kauft wie einen Ikea-Schrank. Verpackt in Kisten, die auf Schiffen oder in Zugwaggons verladen werden können, lieferbar «at any distance» – in jede Ecke der Welt. Das gab es in Grossbritannien etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine ganze Reihe von Firmen betrieben dieses Geschäft mit den transportablen Gebäuden aus vorgefertigten Holzbauelementen, verkleidet mit Wellblech. Praktisch jede von ihnen hatte auch Kirchen im Programm. Einer der führenden Hersteller war Humphreys aus dem Londoner Stadtteil Knightsbridge.