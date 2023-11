Geflüchtete und Einheimische: Ein Treffpunkt, um sich auszutauschen

Das «Meeting Ground» ist ein Anlaufpunkt für ukrainische Familien und Einzelpersonen mit Schutzstatus S. Das Projekt in Chur wurde vor über einem Jahr vom Schweizerischen Roten Kreuz Graubünden ins Leben gerufen. Jeden Mittwochmorgen versammeln sich Ukrainerinnen und Ukrainer und Freiwillige an der Planaterrastrasse, um sich in einer freundlichen Atmosphäre auszutauschen.