Wie Demenz-Erkrankte im Alterszentrum Bühli in Ennenda wohnen

Kürzlich habe ich gegoogelt: «Was sind die grossen Ängste der Menschen?» Die Liste ist sehr lang. Als ich sie mir näher anschaute, fiel mir vor allem auf, dass die Dinge, vor denen die Menschen am meisten Angst haben, von Land zu Land und von Kultur zu Kultur unterschiedlich sind. Als ich in Sri Lanka war, hatte ich grosse Angst vor Hunden. In der Schweiz verschwand diese Angst sofort.