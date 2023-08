Halb so viele Bankschalter, ein Fünftel so viele Poststellen

Aufstehen, ins Auto steigen, beim Parkplatz-Automaten Münz einwerfen, am Bankschalter 200 Euro für den kommenden Wochenendausflug nach Deutschland beziehen, am Postschalter einen Brief aufgeben und dann am Bahnhofsschalter das Bahnticket für die geplante Reise kaufen. All das ist vielerorts im Kanton heute nicht mehr möglich. Der Grund: Wegen der Digitalisierung sind zahlreiche Postfilialen, Bank- und ÖV-Ticketschalter in Graubünden verschwunden.