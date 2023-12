Cathomas: «Rumantsch Grischun ist angekommen, es funktioniert einfach»

Was wurde nicht gestritten um Rumantsch Grischun (RG), seit es unter der Ägide des Sprachwissenschaftlers Heinrich Schmid Anfang der 1980er-Jahre aus der Taufe gehoben worden war. Und erst recht, nachdem der Grosse Rat 2003 die später wieder rückgängig gemachte Einführung von RG in der Primarschule beschlossen hatte. Doch das Ziel von RG war nie der Streit, es sollte ein Weg zur Einheit in der Vielfalt sein. So sagt es Bernard Cathomas (77), Anfang der 1980er-Jahre als Generalsekretär der Lia Rumantscha der eigentliche Motor bei der Schaffung von RG.