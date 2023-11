«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»: Die tägliche Gewalt hinter verschlossenen Türen 

Die ersten Schläge bekommt sie an ihrem 22. Geburtstag. «Ich feierte mit Studienkolleginnen in meiner WG in Zürich, es wurde viel Alkohol getrunken, wir hatten es lustig», erzählt Anja*. Die junge Bündnerin studiert Architektur an der ETH. Kurz vor Mitternacht stösst ihr Freund zur Party. «Er brachte mir ein Geschenk, das ich, betrunken wie ich war, ohne auszupacken auf die Seite stellte.» Dies sei nicht sehr nett gewesen, rechtfertige aber in keiner Weise, was danach passiert sei.