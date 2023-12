Wenn die Weihnachtsfeier durch einen Anruf ein jähes Ende findet

Eine Suche im Meldungsarchiv der Kantonspolizei Graubünden zeigt: Auch wenn – oder vielleicht gerade weil viele an Heiligabend oder an Weihnachten zusammen mit ihrer Familie feiern – hat die Polizei einiges zu tun. Wohnungsbrände wurden in den vergangenen 20 Jahren ebenso gemeldet wie ein Diebstahl von Schmuck, während die Bewohner auswärts an einem Essen waren. Je nach Strassenverhältnissen kam es ausserdem zu mehr oder weniger Unfällen an diesen eigentlich besinnlichen Tagen.