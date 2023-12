Weihnachtszauber zwischen Dornröschen und Nussknacker

Begonnen hat seine Bühnenkarriere mit Hans Christian Andersens «Die Schneekönigin» im Churer Loë-Kindergarten. Heute tanzt Robert Jerjen als Mitglied des tschechischen Nationalballetts in weltbekannten Ballettstücken wie «Schwanensee», «Dornröschen», «Romeo und Julia», «Onegin» und, zurzeit besonders gefragt, «Nussknacker». Rund 20 Aufführungen davon stehen im Dezember und Anfang Januar an, wie der in Chur aufgewachsene Tänzer erklärt, teilweise sogar drei pro Wochenende. «Wir sind sehr beschäftigt im Moment», so der 24-Jährige.