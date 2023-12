So erlebt ein Pfarrer die Weihnachtszeit

Weisser Schnee, blauer Himmel: So verbringen die Engadiner die Weihnachtstage am liebsten. Und natürlich patschifig – also ganz in Ruhe. Das hat Pfarrer Didier Meyer gelernt, als er vor zwei Jahren aus Freiburg nach Samedan kam. Für ihn hingegen ist in der Weihnachtszeit viel zu tun – Besuche, Andachten, Gottesdienste. «Aber es ist immer eine Freude, in die Weihnachtszeit zu gehen», sagt er.