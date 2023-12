Heilige Nacht im «Stern»

Die Wände sind aus Arvenholz, von der Decke hängen Kronleuchter, in der Mitte des Raumes steht ein festlich gedeckter Tisch und in einer Ecke ein Christbaum. Geschmückt ist dieser mit roten sowie goldfarbenen Kugeln und einem grossen glitzernden Stern. Weihnachtsstimmung im Advent. Alma – wie sie genannt werden möchte – empfängt uns in der «von Salis Stube» des Churer Traditionshotels «Stern». In wenigen Stunden lassen es sich hier Gäste bei einem Firmen-Weihnachtsessen kulinarisch gut gehen.