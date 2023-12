Churer Marronidynastie: Sie holen seit Jahrzehnten die heissen Kastanien aus dem Feuer

Vielleicht hat es auch mit Zarli Carigiet zu tun. «Heissi Marroni, heissi Marroni, heissi Marroni, Marroni ganz heiss», sang der unvergessliche Bündner Schauspieler, Kabarettist und Sänger. Auch wenn es in dem bitterbös-traurigen Text von Walter Lesch um die Italiener in der Schweiz geht, die im Zweiten Weltkrieg für das faschistische Italien in den Krieg ziehen mussten: «Heissi Marroni, Marroni ganz heiss» hielt auf alle Zeiten Einzug in den helvetischen Sprachgebrauch. Die gebratene Esskastanie hatte schon davor zum Advent gehört wie Glühwein und Mailänderli.