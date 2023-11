Hans Domenig: Er liess seine Bilder sprechen

«Domenigs Weitblick» hiess die Rubrik, in der Hans Domenig in der «Südostschweiz» während eines Jahrzehnts Fotografie und philosophische Gedanken verband. Die Mischung passte: Domenig, 1934 in Davos geboren, widmete sich fast von Kindesbeinen an der Fotografie. Beruflich trat er in die Fussstapfen seines Vaters und wurde Pfarrer. Einer breiten Bevölkerung wurde er auch durch die TV-Sendung «Das Wort zum Sonntag» ein Begriff.