Netstal hat eine neue Pfarrerin 

Ihr Lebenselixier ist der klassische geistliche Gesang und ihr liegt die Versöhnungstheologie von Taizé am Herzen. Zudem ist sie gerne mit Menschen aller Generationen unterwegs und begleitet sie von der Taufe bis zur Beerdigung. Sie liebt die Berge und verbringt seit 20 Jahren mit ihrer Familie die Ferien in einem alten Chalet in Braunwald. «Ich freue mich über die Begegnungen, Gespräche und das gemeinsame Unterwegssein mit Menschen in meiner neuen Gemeinde. Schön, dass ich auf den 1. Mai 2024 ins Pfarrhaus einziehen kann und Netstal zu meinem neuen Lebensmittelpunkt wird», sagte Eschle.