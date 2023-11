Mit der Schliessung der Churer Kinderintensivstation lässt sich nichts sparen

Die Petition für den Erhalt der Kinderintensivstation in Chur läuft sehr erfolgreich (Ausgabe vom 16. November). Auch Gesundheitsminister Peter Peyer hat sie, laut eigenen Angaben, unterstützt. Er erklärte am Mittwoch in Chur vor den Medien, wie die für den Schliessungsentscheid zuständige Interkantonale Vereinbarung für hoch spezialisierte Medizin (IVHSM) aufgebaut ist und ihre Entscheidungen fällt.