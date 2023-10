Kantonsgericht korrigiert Urteil des Kreisgerichts

Schon als der Richter am Kreisgericht in Uznach das Urteil verlas, war der Verurteilte gar nicht einverstanden mit dem Inhalt. Noch im Gerichtssaal meldete der ältere Herr Berufung an. Daher beschäftigte der Streit zwischen ihm und einer Pflegerin um die Einhaltung der Coronaregeln in einem Seniorenheim der Region kürzlich das Kantonsgericht. Die Richter in St. Gallen hoben den Entscheid des Kreisgerichts auf und korrigierten ihn.