Variante Eris bringt Corona zurück ins Bewusstsein

Die neuste Omikron-Variante trägt den abstrakten Namen EG.5. Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt sie kurz «Eris», benannt nach einer griechischen Göttin, die Zwietracht und Chaos sät. Die WHO zählt sie seit dem 19. Juli zu den «Virusvarianten von Interesse». Zwar taucht Eris im Moment noch mehrheitlich auf dem amerikanischen Kontinent auf, wird aber immer mehr auch in Europa nachgewiesen. Und in der Schweiz? Sind schon Eris-Fälle aufgetaucht? Diese und andere Fragen mit den passenden Antworten finden Sie hier: