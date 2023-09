Mauer des Schweigens

Im katholischen Irland galt ledig und schwanger lange als Schande. In sogenannten Heimen für gefallene Mädchen starben Tausende Babys und wurden oft anonym verscharrt – unter Aufsicht der katholischen Kirche. In kanadischen Internaten wurden Tausende indigene Kinder grausam missbraucht – von kirchlichen Würdenträgern. In Frankreich sind seit den Fünfzigerjahren nach Hochrechnungen einer Untersuchungskommission mehr als 300 000 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch geworden – Täterinnen und Täter sind Priester und Nonnen.