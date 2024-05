Löwenstark im Leoland: Von einem besonderen Jungen und einem besonderen Raum

Ein Raum für alle

Seit er klein ist, wird er therapiert. In der Ergo- und Physiotherapie, aber auch zu Hause. «Wir haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Weil es eben einen solchen Bewegungsraum in der näheren Umgebung nicht gab. In unserer 3,5-Zimmer-Wohnung kamen wir schnell an Grenzen», erzählen die Eltern. Und so sei schon vor zwei Jahren aus der Not eine Vision von einem besonderen Raum entstanden. Doch die Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit stellte sich schwieriger heraus als gedacht. Die Anforderungen? Eine hohe Decke und rollstuhlgängig oder zumindest barrierearm müssten die vier Wände sein, die zum Bewegungsparadies werden sollten. Fündig wurden die Göhlers schlussendlich im Innovationszentrum «liug» an der Churer Sommeraustrasse.

Noch sind erst wenige Räume im Zentrum belegt, schon bald aber wird sich das Gebäude mit Leben füllen. Und so auch das Leoland. Dieses soll ein Raum für alle sein. Für Kinder mit und ohne Behinderung, aber auch einer für die Eltern. Ein gemütlicher Holztisch im Eingangsbereich lädt zum Austausch. «Uns ist das wichtig», erklären Manuela und Carsten Göhler. Auch hier geht es darum, dass das Leoland ein Raum sein soll, den auch sie gebraucht hätten. Als Familie mit einem Kind, das eine Behinderung hat, haben sie gespürt, wie sie sich zurückzogen. Einerseits, weil ihnen zwischen den ganzen Therapien schlicht die Zeit für anderes fehlte, aber auch, weil es ihnen oft zu schnell zu voll war. Dazu kommt, dass viele Spielplätze nicht gemacht sind für Kinder, die wie Leandro krabbeln. «Ein Kind im Rollstuhl fällt zudem auf. Viele Kinder und Erwachsene irritiert das. Wir wünschen uns, dass Inklusion immer mehr zur Normalität wird. Und dass die Kinder untereinander Kontakt aufnehmen und nicht nur von ihren Eltern gesagt bekommen, sie sollen nicht hinschauen», erklärt Manuela Göhler.