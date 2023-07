Aus Afghanistan ins Glarnerland – wie Laalmohammad Shekeb zu seinem Berufsabschluss kam

Dafür hatte Laalmohammad Shekeb umso mehr Freude am praktischen Teil der Ausbildung: «Ich liebe die Abwechslung. Im Betriebsunterhalt reparierst du an einem Tag ein Fenster, und am nächsten Tag musst du neue Beamer in Betrieb nehmen.» Zudem lobt Shekeb das Umfeld im Schulhaus in Ziegelbrücke: «Zwischen den Lehrpersonen, den Jugendlichen und den Mitarbeitern herrscht eine gute Atmosphäre.»