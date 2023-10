Sie reden und reden

Ob horrende Krankenkassenprämien, steigende Mietkosten, Stromkosten, die weh tun oder der öffentliche Verkehr, der teurer wird. Die Verantwortlichen treiben ein übles Spiel. Sie schieben einander die Schuld an den Preiserhöhungen in die Schuhe und glauben ernsthaft, damit sei es getan. Und dann die Politik: Jede Partei hat beispielsweise gegen die steigenden Gesundheitskosten eine Lösung parat, nur passieren tut seit Jahren rein gar nichts. Die Prämien steigen munter an. Während Politikerinnen und Politiker weiter reden und reden.