In Brienz/Brinzauls herrscht jetzt die Ruhe nach dem Sturm

Zehn Tage ist es her, seit die Bevölkerung nach Brienz/Brinzauls zurückkehren kann. Inzwischen ist in dem Ort wieder weitgehend Normalität eingekehrt. «Soweit wir wissen, sind alle Einwohnerinnen und Einwohner wieder zurück in ihrem Dorf», sagt Christian Gartmann, Informationsbeauftragter des Gemeindeführungsstabs von Albula/Alvra.