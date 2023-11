Glarner Älplerfamilien gewinnen einmal Gold und drei Diplome für ihren Glarner Alpkäse

Gold holte der Glarner Alpkäse von Franz und Andrea Weber von der Alp Oberblegi bereits am Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte in Delémont. Am 23. und 24. September fand dieser Markt der Regionalprodukte statt. Über 1000 Produkte wurden juriert. Der Alpkäse von Oberblegi (Jahrgang 2022) setzte sich in der Kategorie Hartkäse gegen die Konkurrenz durch.