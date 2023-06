Mann erhält nach Streit am Bahnhof eine letzte Chance

Das Leben ging schon nicht einfach los für den 32-Jährigen, der am Montag vor dem Kreisgericht See-Gaster in Uznach auf der Anklagebank sitzt. «Sie hatten schwierige Startbedingungen», sagt der Richter. Ein Gutachter stellte bei dem Angeklagten eine leichte Intelligenzminderung fest – wohl die Folge einer frühgeburtlichen Schädigung. Diese war offenbar nie richtig abgeklärt worden. Der 32-Jährige war schlecht in der Schule, brach eine Lehre ab und ist seit zwei Jahren IV-Rentner. Der Gutachter sieht bei ihm auch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine Alkoholsucht.