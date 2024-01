Früeligsgfüül i dr Silveschterwuche

vum Schang sim Tiidi (Käthy Rhyner-Friitig)*

Am 29. Chrischtmunet isches gsii, zmitzt i dr Silveschterwuche, do het mi doch tatsächli etter gfraaget, eb ich Früeligsgfüül heig. Ich hamer möse säge, as das gaar nüd so abweegig isch, wämä ds Wetter gschauet. Obenuse hägs gnueg Schnee für d Wintersportler – schiints – aber bi üüs i dr Ebni kä Brosme! Da chännt mä schu bald meine, es gang gegete Früelig! Es wirt gmischtet und bbrüenet, und e Määmaschine het im Riet usse bereits frischi Gras-Mädli gmäät! Bi de Allergiker töged schiints ä schu de eerschte Polle d Nase gützele!

Aber Früeligsgfüül? Bi Früeligsgfüül stell ich mir vor, as mä voll Energii isch, überstellig, undernämigsluschtig oder garemänt verliebt. Aber da laat das eint oder ander bi mir nuch uf sich waarte. Und wäni i Spiegel luege, hani statt Früeligsgfüül eender ds Gfüül, da gääbs nuch so ettis we Entfaltigsmöglichkeite.

Apropo Falte: Falte sind nüd eifach Falte. Zum Biispiil gits Bügelfalte, Gsteinsfalte oder aktinischi Falte; de gebs, wämä z lang i dr bräätige Sunne liggi! Chrääjefüess kännemer ja alli; de überchämmer bim Lache, Lächle und Schmöllele, und die mached ja es Gsicht eigetli eender früntli, nüd alt. Aber kännt ette etter d Marionettefalte? Das sind die rechts und linggs vu de Muulwinggel abi bis zum Chüni und mached usseme Lächle e Lätsch! Wämer eerli wäd sii, sind ja de Falte nüüt anders as Lebesspuure. Dr Florian Ast singts ja sogar: «E jedi Falte i mim Gsicht verzellt us mim Lebe iri Gschicht.»

Es gitt sogaar Raucherfältli; das sind de chliine rund um ds Muul umme, und de gebs vum a dr Zigarette zie. Für mich sind daas Chussfältli!

Känneder d Knitterfalte? Die überchunnt mä bsunders i de Bagge, vor allem, wämä d Kaloriie zellt, und dä chuses halt gii, ases bi de letze Bagge schrumpflet!

Churzli hani es Gsprääch gsii im Fernsee mit dr Dodo Hug. Sie wird neechschtens vieresibezgi und isch nüd gad e Spränzel! Si isch dä ä uf ires Alter aagsproche worde, und we sii das machi, as si nuch praggtisch käs Fältli heig. D Dodo Hug het nüd lang möse überlegge. Schlagfertig, we si isch, het si gmeint: «Mä chu nüd faltelos schlangg pliibe!»

Also – sorgemer üüs weniger um ds Hüftgold und erfreued üüs a ettis Guetem!

A de Falte am Hals und im Deggoltee häd bsunders mir Fraue ette gaar kä Freud, aber mä chu ja es Glarner-Tüechli ummebinde, das gsiit eerscht nuch wääch uus.

Dr Schang het emaal gmeint: «Tiidi! Du hesch afed gad ettli Falte, ich aber nu eini, nämmli d Studierfalte uf dr Stirne und sust e keini!»

Do meint ds Tiidi: «Jäsoo – du hesch nu ei einzigi Falte? Das isch ja ganz gwaltig; i demm Fall bin iich halt viilfältig und du tängg eifältig!»

Wämä echlei zrugglueget uf d Gscheenis im vergangene Jaar, so het mä gad wäärli immer wider möse d Stirne runzle, und so hoffemer etz uf echlei weniger Sorgefalte im 2024i.

D Früeligsgfüül wämer momäntan nuch zruggstelle, will mä ganz geere nuch wett echlei Winterfreude gnüüsse!

Ei groossi Freud wird au ds Erschiine vum Glarner-Mundart-Wörterbuech bringe, wo exaggt uf d Landsgmei usechunnt. Das Werch wird nüd nu viilfältig, sondern ä viilsiitig und am Friitig vor dr Landsgmei mitere Wernissaasch und ere Stubete gfiiret i dr nüüe Märthalle, wän alls naa Plan lauft? Also chänd züenis!

Allne Könige vu hütt und allne andere wüntschi e glügghäftigs, gsünds, gsegnets, friid- und freuderiichs guets nüüs Jaar, häbedech Sorg und sind lieb zunenand!

*Käthy Rhyner-Friitig isch Mitgliid vu dr Academia Glaronensis.