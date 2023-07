Auf der Suche nach Liebe und Wahrheit

Uschi Waser erwartet die Journalistin an einem kleinen Bahnhof im Aargau. Das Auto, mit dem sie vorgefahren ist, leuchtet in einem hellen Blau. «Als Kind sagte ich oft zu mir selbst, dass ich einmal ein gelbes Auto haben würde. Doch das hatte ich nie», merkt sie an. Später, als sie in ihrer Wohnung an einem stattlichen dunkelbraunen Holztisch sitzt und aus ihrem Leben zu erzählen beginnt, wird klar: Waser hatte so einige Wünsche. Wahr wurden die wenigsten davon.