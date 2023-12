Die Südostschweizer Tierstationen sind bis auf den letzten Platz gefüllt

Im Hundeheim von Nicole Fröhlich finden sich viele Hunde mit schwierigen Vergangenheiten. Es sind beispielsweise Hunde, die bereits in jungen Jahren mehrfach die Besitzer wechselten und Probleme mit Artgenossen und Menschen aufweisen. Hunde hätten es in unserer Gesellschaft immer schwieriger, so Fröhlich. Sie hätten kein natürliches Umfeld mehr und leben sehr nahe am Menschen. Die Bereitschaft, Tiere aufzunehmen, die nicht in unseren Alltag passen, schwindet. Oder anders gesagt: «Die Leute sind nicht mehr bereit, sich ein Problemtier anzuschaffen», so Patt. Im Tierheim Chur stelle man längere Vermittlungszeiträume fest, sobald auch beispielsweise Katzen ein Problem aufweisen oder nicht so verschmust sind.