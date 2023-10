Marina Jamnicki: «Es ist eine Frage des Respekts»

Aktuell ist Corona wieder in aller Munde. Die Zahlen sind zuletzt leicht gestiegen. Aus der Welt ist das Virus also nicht. Das Virus Sars-CoV-2 bringt immer wieder neue Varianten hervor. Menschen können sich nach wie vor neu infizieren. Die Varianten, die zirkulieren, verursachen nach bisherigen Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO aber keine schwerere Krankheit. Die Bündner Kantonsärztin Jamnicki sagt: Das Coronavirus sei in unserem Leben angekommen. «Wir müssen damit umgehen.» Sie empfiehlt die Impfung für Menschen, die einer Risikogruppe angehören.