Scheidender Churer Chefarzt: «Wir haben keine Kostenexplosion»

41 Jahre lang war Markus Furrer Mediziner, davon die letzten 20 Jahre als Chefarzt, Ärztlicher Leiter, Departementsleiter Chirurgie und stellvertretender CEO am Kantonsspital Graubünden. Ende Jahr ist er in den Ruhestand getreten. Nur zurücklehnen will er sich aber auch in Zukunft nicht.