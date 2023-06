Die Bündnerin an der Spitze der engagierten Schweizer Frauen

Es war eine Bündner Premiere. Ein Jahr lang stand Isabel Caduff dem Schweizer Distrikt des Serviceclubs Inner Wheel vor. «Ich war die erste Bündnerin in diesem Amt», bestätigt Caduff beim Treffen. Und lässt gleich folgen: «Es braucht ein bisschen Mut und etwas Verrücktheit, um dieses Amt zu übernehmen.» Ganz offensichtlich braucht es auch Engagement. 40 regionale Inner-Wheel-Clubs in der ganzen Schweiz hat Caduff in ihrem Amtsjahr besucht.