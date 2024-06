«Auch im Internet geht es um Zivilcourage»

Von Cindy Ziegler

Frau Oehmer-Pedrazzi, was sind Hassbilder?

Franziska Oehmer-Pedrazzi: Hassbilder sind eine Form der visuellen Kommunikation, die sich gegen Gruppen oder Menschen aufgrund eines spezifischen Merkmales richtet. Ein solches kann beispielsweise die Herkunft, das Geschlecht oder auch eine politische Einstellung sein. Wann immer also jemand Mitglied einer spezifischen Gruppe ist und dafür in visueller Form angefeindet wird, sprechen wir von Hassbildern.

Was sind die Kernaussagen Ihrer Studie?

Wie haben uns angeschaut, gegen wen sich die Hassbilder richten, wer sie verteilt und die Kanäle und Plattformen untersucht, über die Hassbilder verbreitet werden. Der spannendeste Befund ist, dass Hassbilder nicht nur über die sozialen Medien verbreitet werden, wie wir das vermutet haben, sondern auch auf Anzeigenportalen wie tutti.ch.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Auf tutti.ch werden beispielsweise ganze Personengruppen zum Kauf angeboten, weil sich diese laut Urheber der Hassbilder besonders gut verfeuern lassen. Es sind sehr, sehr menschenfeindliche Hassbilder. Wir fanden das darum so erstaunlich, weil man solche Portale in diesem Bezug gar nicht auf dem Schirm hatte. Weder wir als Forschende, noch – und das ist viel wichtiger – Regulierungsbehörden.

Was hat Sie sonst noch überrascht?

Auch unerwartet war, dass klassische Medien dazu beitragen, dass Hassbilder verbreitet werden. Die Medien lehnen sich zwar deutlich dagegen auf und distanzieren sich, sorgen aber gleichzeitig damit auch für eine erhöhte Reichweite. Die Hassbilder richten sich übrigens meist gegen Menschen mit einer bestimmten Herkunft oder Religion oder dann gegen Angehörige bestimmter Geschlechtsidentitäten. Wir haben uns zudem angeschaut, wer die Hassbilder hochlädt oder verbreitet. Interessant war, dass auch Politikerinnen und Politiker unter ihrem Klarnamen Hassbilder teilen. Das ist insofern besonders problematisch, weil solche Menschen mit ihrem Kommunikationsverhalten eine Vorbildfunktion haben.

Wie sind Sie zu Ihren Ergebnissen gelangt? Sie gingen ja einen eher unkonventionellen Weg.

Das stimmt. Wir sind mit unserer Studie einen neuen Weg gegangen. Bisher hat man, wenn man Hassbilder oder Hassreden untersucht hat, sich eine Plattform ausgesucht und einen Hashtag oder man hat einen spezifischen Nutzenden-Account untersucht. Bisher ist aber noch niemand hingegangen und hat sich Anzeigenportale angeschaut. Auch wir haben das nur herausbekommen, weil wir einen Teil der Deutschschweizer Bevölkerung aufgerufen haben, uns Hassbilder zu spenden, die ihnen online begegneten. Und nur so sind wir auf diese Kanäle gestossen. Diese sogenannte Citicen Science war für uns als methodischer Ansatz enorm wichtig. Denn unsere Forschung ist immer nur so gut wie die Daten, die wir bekommen.

Wie gingen Sie als Forschende mit diesem Hass um?

Wir haben es als Forschungsprojekt deklariert. Das hat ein bisschen geholfen. Aber wir haben wegen der Kampagne, die öffentlich lief, nicht nur gute Rückmeldungen bekommen. Trolle haben sich in unsere online übertragene Medienkonferenz eingeschlichen. Unsere Kampagnenwebseite wurde ebenso Ziel eines Hackerangriffs. Und auch wir als Privatpersonen kamen sehr schnell ins Visier von Menschen, die etwas dagegen haben, wenn man Hassbilder erforscht. Wir haben beispielsweise auf unseren individuellen Social-Media-Kanälen Anfeindungen erhalten. Ich bin sicher, wir haben nur einen kleinen Teil davon mitbekommen, was andere tagtäglich aufgrund ihrer Tätigkeit erleiden, aber es hat uns schon mitgenommen. Deshalb auch Hut ab an alle, die sich öffentlich gegen Hass positionieren und so exponieren.