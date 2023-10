Barfuss über den Laufsteg

In Glarus findet nur selten eine Modeschau statt. Vergangenes Wochenende hatte ich jedoch die Möglichkeit, eine solche zu fotografieren – erstmals im Glarnerland überhaupt. Diese Modeschau, welche ein Teil des Tages der offenen Tür im Hänggiturm in Ennenda war, lockte viel Publikum an. 26 Frauen verschiedenen Alters liefen über den Laufsteg, die meisten von ihnen waren barfuss. Unter ihnen waren auch drei geflüchtete Frauen aus der Ukraine, dem Libanon und aus Kolumbien.