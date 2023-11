Die drei erfolgreichsten Petitionen Graubündens

In der Schweiz gilt das Petitionsrecht. Wenn jemand mit der Entscheidung einer Behörde nicht einverstanden ist, so hat er die Möglichkeit, eine Petition zu starten und Unterschriften dagegen zu sammeln. Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sind damit verpflichtet, von einer an sie gerichteten Petition Kenntnis zu nehmen. In der folgenden Liste zeigt sich, welche dieser Eingaben in Graubünden die meiste Aufmerksamkeit auf sich zogen.