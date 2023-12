Erdrutsch in Schwanden: «Es ist sehr traurig, dass wir nie in unser Haus zurückkehren und Dinge retten konnten»

Daniel Andreotti und seine Eltern haben in zwei Wohnungen in einem Haus an der Herrenstrasse in Schwanden gelebt. In der Nacht auf den 21. August wurden sie von dort evakuiert und konnten nicht mehr zurückkehren. Ihr Haus ist von der Rutschung vom 29. August und den folgenden Murgängen zumindest teilweise zerstört worden.