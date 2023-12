Von den Philippinen in das winterliche Davos

Viele werden sich ab dem Neuschnee vom vergangenen Wochenende gefreut haben. Ein Freudentanz aus der Region Zürich ging in den vergangenen Tagen viral: Es handelt sich um ein Video der philippinischen Zirkusgruppe Urban Crew, die aktuell in Kloten im Rahmen der «Salto Show» der Zirkusdynastie Knie auftritt. Das Ankommen der Gruppe in Zürich und der erste Kontakt mit Schnee löste wahre Freude aus.