Der «Glarnerhof» in Glarus ist verkauft – und bleibt auch in Zukunft ein Hotel

Der Medienmitteilung merkt man an, dass die Freude über die gefundene Nachfolgelösung für das Hotel und Restaurant «Glarnerhof» in Glarus gross ist. 33 Jahre lang haben Rosmarie und Fredy Leuenberger das Haus mitten in der Stadt geführt. Dass sie aus Altersgründen eine Nachfolge suchen, ist schon länger bekannt.