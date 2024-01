Blick in die Glaskugel: So wird das Jahr 2024 im Glarnerland gewesen sein

Dieser Artikel wird von einer Zahl dominiert: 0. Es ist die Erfolgsquote meiner Jahresprognosen am Anfang des Jahres seit ihrer Entstehung vor einigen Jahren. Mit relativ grosser Wahrscheinlichkeit wird sich das auch mit dieser Prognose nicht verändern. Aber wenn – dann werde ich mich für immer in die Annalen des Journalismus geschrieben haben. Und weil es in dieser Jahresvorschau keine Katastrophen und Unglücke gibt, hätten dann auch alle anderen etwas davon. In der Zwischenzeit wünsche ich euch viel Spass mit der Lektüre.