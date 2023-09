Neue Biografie über Elon Musk liefert Einblicke in dessen komplexe Persönlichkeit

Elon Musk tat mit seinem Biografen, was alle in seinem Orbit erfahren mussten. Er beeindruckt sie mit seinem Genie, verzaubert sie mit seinen Visionen, irritiert sie mit seinen Ausbrüchen, unterhält sie mit seinen Eskapaden und lässt sie darüber rätseln, was den Kern dieses Menschen ausmacht, dessen Macht mit jedem seiner 52 Lebensjahre zu wachsen scheint. Ein Bündel an Widersprüchen, die in dem Wunsch des libertären Freiheitsidealisten nach Kontrolle kulminieren.