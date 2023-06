Nach Tod von Mäder: Wartende Glarner Radsportfans haben Verständnis für Absage

Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig…! Der Spuk dauert in der Regel so lange, wie der Windstoss nachweht, welcher die Fahrer im Feld nach sich ziehen – ein paar Sekunden. Auf das Rad folgt dann das Autorennen, Dutzende von Begleitfahrzeugen, mit heulenden Motoren und quietschenden Autoreifen, welche das Surren der Fahrradkolonne ablösen. Doch so weit kam es gestern auf der Durchfahrt der Tour de Suisse durchs Glarnerland nicht.