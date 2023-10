Mehr Sicherheit für Blinde und sehbehinderte Menschen

«Der Weisse Stock und die taktil-visuellen Leitlinien zählen zu den wichtigsten Orientierungshilfen von blinden und sehbehinderten Menschen», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Chur. Aus diesem Grund ist am Sonntag der internationale Tag des Weissen Stocks, wo der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) an verschiedenen Orten der Schweiz über das tägliche Leben mit dem Weissen Stock informiert.