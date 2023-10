«Darf ich mir wünschen, wieder eine Brust zu haben?»

Das Bewusstsein um Brustkrebs ist in der Gesellschaft angekommen. Bereits seit über 30 Jahren steht die berühmte pinke Schlaufe als Symbol für die Solidarität mit den Betroffenen; rund 6000 Frauen erkranken alleine in der Schweiz jährlich an Brustkrebs, der bis heute häufigsten Tumorart bei Frauen. Weniger weit fortgeschritten ist die Sensibilisierung, wenn es um die Möglichkeiten geht, die betroffenen Frauen nach der operativen Entnahme des Tumors – und mithin des Brustgewebes – offenstehen.