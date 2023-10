Dankbar für die geschenkten Sprachen

Schon von der ersten Schulklasse an besuchten mein Bruder und ich in eine zweisprachige Klasse im Schulhaus Rheinau in Chur. Dort wurde die eine Hälfte der Fächer in Deutsch und die andere in Italienisch unterrichtet. Dank des Dialekts konnte ich leichter Verbindungen zum Italienischen herstellen. In meiner Kindheit bemerkte ich allerdings, dass ich beim Sprechen gelegentliche grammatikalische Fehler im Deutschen machte. Das brachte hin und wieder das ein oder andere Kind aus meiner Klasse zum Schmunzeln oder es brachte sie dazu, mich zu korrigieren.