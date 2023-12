Enorme Solidarität mit Schwanden: Selbst die Telefonisten hatten Tränen in den Augen

Schön wären 200’000 Franken, vielleicht sogar eine Viertelmillion, so liess sich Gemeindepräsident Hans-Rudolf Forrer am Mittwochnachmittag um 13.45 Uhr zitieren. Da konnte er noch nicht ahnen, dass es bis zum Ende des Sammeltages viel mehr Geld werden würde. 270'406 Franken an Spendengeldern hat die Gemeinde Glarus Süd an einem Tag eingenommen.