«Ich habe nur noch geweint»: Brigitte Feldmann aus Glarus ist 2018 an Demenz erkrankt

Die Glarnerin Brigitte Feldmann ist mit 55 Jahren an Demenz erkrankt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die heute 60-Jährige als Fachspezialisten im Rechnungswesen in der Führungsunterstützungsbasis der Schweizer Armee gearbeitet. Feldmann lebt mit ihrem Mann René Stüssi in Kerzers im Kanton Freiburg. Fotografieren ist ihr grosses Hobby. Jahrelang hat sie im Glarnerland die Landschaft und die Landsgemeinde fotografiert.