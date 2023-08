Als Wirtin in den Bergen hat sie sich in Elm ihren Traum erfüllt

Die 53-jährige gebürtige Zürcherin hat zwei Kinder und ist geschieden. Sie lebte rund 20 Jahre lang in Fällanden im Zürcher Oberland und zog vor zwei Jahren alleine nach Elm, weil sie schon immer in den Bergen leben wollte. «Da meine Kinder jetzt selbstständig sind, konnte ich mir meinen Wunsch erfüllen», sagt sie. Elm habe sie vor zehn Jahren durch eine Freundin kennengelernt, die damals in Elm eine Ferienwohnung gehabt habe. «Immer wieder besuchte ich sie dort, und da ich gerne wandere, erkundigte ich die Region Elm und verliebte mich in sie.» Dabei sei ihr klar geworden, dass bei einem allfälligen Umzug nur Elm infrage käme, erklärt Barbara Wachsmuth weiter. «2020 arbeitete ich im Sommer in der Muttseehütte und 2021 in der Obererbshütte in Elm. Da lernte ich auch schon einige Einheimische kennen, was meinen Entscheid bestärkte, nach Elm zu ziehen.» Seit Juli 2021 wohnt sie nun dort.