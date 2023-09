Jann Billeter spricht in Bündner-Doku über die Nervosität vor seinem ersten Einsatz

Einer seiner ersten Einsätze als Sportkommentator habe den Bündner Jann Billeter zusammen mit Heinz Günthardt nach Berlin an ein Finalspiel von Martina Hingis gegen Arantxa Sánchez Vicario geführt. Vor lauter Sichten seiner Unterlagen habe er beinahe vergessen, das erste Match zu verfolgen, verrät er in einer Film-Dokumentation. «Heinz Günthardt mit seiner Routine neben dran völlig relaxt und entspannt. Wir lachen noch heute darüber», berichtet Billeter schmunzelnd.

Er habe sich vorbereitet wie ein Wahnsinniger und sei mit Stapeln von Papier in die Kommentatorenkabine gekommen. Anstatt den Match richtig zu verfolgen, habe er in seinen Unterlagen ständig nach Informationen gesucht. «Heinz Günthardt sass daneben und dachte sich: Hei nomol, der würde gescheiter mal den Match schauen, dann könnten wir nämlich über das reden, anstatt dass er immer in seinen Blättern rumwühlt.»

In dem Dokumentar-Film von Roland Steffen gibt Billeter auch Einblicke in seinen Perfektionismus und in seine grosse Leidenschaft, das Golfen: «Wenn etwas nicht so gut läuft, baue ich Andere auf. Und zu mir selber sage ich: Nein du Idiot, wo hast du wieder hingespielt?»