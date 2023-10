Erste geflüchtete Familien sind unter dem Schiessstand Allmeind in Glarus eingezogen

Der Eingang der Zivilschutzanlage Allmeind in Glarus ist umzäunt, Sicherheitsleute in blauer Montur und weitere Personen stehen vor dem Eingang, einige rauchen. Das Gitter steht zwar offen, für Aussenstehende ist hier am Zaun aber Schluss. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes lehnt das Staatssekretariat für Migration (SEM) des Bundes einen Augenschein in der Zivilschutzanlage ab.