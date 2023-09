Neue Asylunterkunft in Glarus: Unter dem Schiessstand Allmeind leben bald 100 Geflüchtete

Die Zahl der Asylsuchenden steigt in diesem Jahr stark. Es kommen so viele Leute, dass die Bundesasylzentren keinen Platz mehr haben, wenn sich die Situation weiter in dieser Geschwindigkeit entwickelt. Das schreibt die Glarner Regierung in einer Mitteilung. Der Bund hat darum die Kantone aufgefordert, mögliche Schutzanlagen zu melden, in denen zusätzliche Plätze für Geflüchtete geschaffen werden können. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wird dabei die Anlagen von den Kantonen mieten und betreiben, für die Kantone entstehen keine zusätzlichen Kosten.