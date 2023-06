Aktion für verstorbene Geflüchtete in Churer Martinskirche

Rund 51’000 Menschen sind in den vergangenen 30 Jahren beim Versuch, nach Europa zu gelangen, gestorben. Ertrunken im Mittelmeer, erschossen an der Aussengrenze, verhungert in Flüchtlingslagern. «Ein stilles Drama», sagt Monica Capelli von der Churer Amnesty-International-Gruppe. «Wir alle wissen davon, aber vergessen es wieder.» Um den Tod dieser Geflüchteten sichtbar zu machen, organisiert die Lokalgruppe gemeinsam mit der reformierten und katholischen Landeskirche sowie der Reformierte Kirche Chur die Aktion «Beim Namen nennen».