Er soll mit Blindenstock und dunkler Brille simuliert haben

Ein grosses Eigenheim, zwei Autos, ein Boot und regelmässige Ferien – sie lebten einen gehobenen Lebensstandard. Das schreibt der Staatsanwalt in der Anklageschrift gegen ein inzwischen getrennt lebendes Ehepaar, das früher in der Region zu Hause war. Die beiden sollen sich ihren Wohlstand ermöglicht haben, indem sie die Invalidenversicherung (IV) mehr als zehn Jahre lang betrogen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den Mann als geistig und körperlich schwer krank dargestellt und so mehr als 570 000 Franken ergaunert zu haben.